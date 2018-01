Roma, Di Francesco: 'Nainggolan caso chiuso'

"Non esiste un caso-Nainggolan, il giocatore è stato il primo a scusarsi, il primo a mettersi in tribuna insieme ai dirigenti. Si è sempre allenato e sarà titolare contro l'Inter". Lo ha detto Eusebio Di Francesco ospite a Pitti Uomo, a Firenze, come testimonial dell'azienda abruzzese Ferrante. "La sua esclusione nell'ultima gara è stata una scelta etica e morale - ha continuato il tecnico della Roma - ora però preferisco parlare di quello che devo fare per far tornare la Roma di 20 giorni fa, la squadra rivelazione in Champions e protagonista in campionato. Non possiamo essere quelli brutti del primo tempo con l'Atalanta, ho sempre detto che la Roma non ha ancora dimostrato di essere una squadra da scudetto, né in passato né adesso. Però dobbiamo lavorare con positività, ho trovato eccessivi i giudizi negativi di questi ultimi tempi, così come quelli positivi della prima parte di stagione, serve equilibrio''