Fiorentina: dal Maribor ecco Kukovec

Il Maribor ha ufficializzato la cessione del giovanissimo attaccante Nino Kukovec alla Fiorentina. Classe 2001, il giocatore già da qualche giorno è a Firenze e verrà aggregato alla Primavera. Resta invece aperta la trattativa col Vitorul per Janis Hagi: il giovane centrocampista figlio d'arte è rientrato in questi giorni in Romania e oggi la società di proprietà del padre Gheorghe ha annunciato - attraverso una nota ufficiale sul proprio sito - di avere raggiunto l'accordo (per circa 2 milioni) con la Fiorentina per la cessione del giocatore che non sta trovando spazio. Dal club viola, però, hanno precisato che nulla è stato ancora deciso, né livello burocratico né a livello economico. E' caccia, intanto, ad una squadra straniera per Carlos Sanchez che ha chiesto di andar via per giocare di più in vista del Mondiale cui parteciperà con la Colombia.