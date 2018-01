Supercoppa Primavera all'Inter

La Primavera dell'Inter conquista la Supercoppa Primavera a San Siro vincendo 2-1, ai supplementari, contro la Roma, grazie ad una doppietta di Facundo Colidio. Ennesimo successo di Stefano Vecchi che conquista il quarto trofeo alla guida delle giovanili nerazzurre, dopo il Viareggio 2015, la Coppa Italia Primavera nel 2016 e il campionato dello stesso anno. Colidio, che decide la sfida, sblocca subito la gara con un tap-in vincente al 3' dopo che Romagnoli aveva respinto la prima conclusione dell'argentino. La risposta della Roma, però, non si fa attendere e al 7' Marcucci dal limite batte Pissardo. L'Inter cerca il vantaggio prima con Brignoli poi con Odgaard ma Romagnoli si fa trovare pronto. Nella ripresa, le due squadre cercano di non sbilanciarsi. Ci prova Sala, terzino nerazzurro, ma la partita è bloccata sull'1-1 e non bastano i tempi regolamentari. Sono i supplementari a decidere la sfida: al 106' la traversa di Odgaard è il preludio alla doppietta di Colidio che segna al 118' in rovesciata.