Messi, senza Liga lascio Barça

Lio Messi è pronto a lasciare il Barcellona se il club catalano dovesse abbandonare la Liga per i noti problemi legati all'indipendenza della Catalogna e finire a giocare in un campionato di secondo livello. E' quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo nella sua versione online, citando l'iniziativa del fuoriclasse argentino che avrebbe chiesto e ottenuto dal club l'inserimento di una clausola nel contratto che vincola la sua permanenza in blaugrana alla permanenza del club nella Liga o in un torneo di valore equivalente. A tal proposito sarebbero considerati tali la Premier league, la Bundesliga, la Ligue 1 francese. Non è invece citata la Serie A italiana. Messi, che ha un contratto principesco fino al 2021 con una clausola rescissoria da 700 milioni di euro, non ha intenzione di ritrovarsi, a causa delle questioni legate alle lotte indipendentiste catalane, a giocare in un campionato di livello inferiore a quello attuale.