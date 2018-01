Liverpool pensa a Alisson, pronti 45 milioni

Jurgen Klopp vuole il brasiliano Alisson nella porta del Liverpool e per convincere la Roma, proprietaria del cartellino del n.1 brasiliano, avrebbe pronta un'offerta - da recapitare la prossima estate - di 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). A ventilare l'operazione è il 'Sun' secondo cui Simon Mignolet e Loris Karius non hanno convinto il tecnico tedesco che per la porta ha il suo preferito nel portiere giallorosso, titolare della Selecao e tra i meno battuti della Serie A. Il Liverpool che ha appena preso il difensore Virgil Van Dijk dal Southampton per la cifra record di 84 milioni di euro, non avrebbe problemi di liquidità ad accontentare la Roma, scrive ancora il tabloid, visto la valanga di milioni che potrebbe avere dalla cessione di Coutinho al Barca (si parla di 150-160 milioni, di cui 110 di base fissa). I rapporti tra la Roma e il Liverpool, tra l'altro, sono ottimi come dimostra la ricca operazione portata a termine la scorsa estate con Salah (42-8 milioni).