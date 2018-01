Siviglia: Montella, non vedo l'ora

Sarà in Coppa del Re l'esordio di Vicenzo Montella alla guida del Siviglia, domani in casa del Cadice per l'ottavo di finale. "Ho un grande entusiasmo per l'inizio di questa nuova avventura, il sostegno dei tifosi ci da' un sacco di calore e motivazione, e non vedo l'ora di cominciare domani con la prima partita - ha detto l'ex tecnico del Milan -. Il Cadice è una squadra che ha velocità e buon gioco di transizione, è pericolosa e aggressiva. Noi dovremo essere attenti e compatti". Uno dei temi su cui si è soffermato è Nzonzi, il centrocampista francese che sarebbe in partenza: "Si sta allenando bene, è un giocatore importante. E' disponibile per domani e per il derby" di sabato, ha spiegato senza dire se lo schiererà comunque titolare. "Gli ho parlato, ma non posso entrare nella sua testa, non so se continuerà con noi fino alla fine di questa stagione".