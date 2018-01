Sarri, in campionato il Napoli è diverso

"Stiamo facendo una stagione straordinaria. In campionato abbiamo l'atteggiamento giusto.

Nelle coppe soffriamo di più, non so se per l'eliminazione diretta. Certo qualcosa di meglio nelle coppe potevamo fare". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Nel primo tempo abbiamo giocato bene: solidi, compatti, abbiano concesso poco e si ripartiva con cattiveria. Nel secondo - ha proseguito - eravamo distratti, meno cattivi e si è giocato in punta di piedi. La squadra che mi è piaciuta meno è quella che aveva più 'titolari' in campo". "Forse inconsciamente c'è più applicazione in campionato - ha detto ancora Sarri -. L'Atalanta poi è capace di toglierci il ritmo, è più fisica di noi e ci infastidisce sempre. Se non siamo al 100% con loro si fatica".