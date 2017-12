Gasperini: '17 occasioni e abbiamo perso'

"Abbiamo fatto un po' di frittata, perdendoci Pavoletti sul corner e poi concedendo una ripartenza sul raddoppio su cui siamo stati disattenti. La prestazione è stata buona, purtroppo contano i gol e il risultato finale".

Gian Piero Gasperini non fa drammi dopo il ko casalingo col Cagliari che frena la marcia della sua Atalanta in quota Europa League. "Una partita stregata - prosegue il tecnico nerazzurro -. La reazione c'è stata, perdere fa davvero male e ci lascia molta delusione oltre a doverci far riflettere. Diciassette palle gol sono tante: giocavamo molto con gli attaccanti, poi con gli inserimenti di Cristante quando è entrato. Papu Gomez è stato straordinario, ma meno sotto porta. Le fasce erano coperte, difficile passare di lì".