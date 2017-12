Candreva, sputo? Niente contro tifosi

'Su una palla lunga ho detto un'imprecazione e ho sputato ma come può capitare a chi sta correndo, un'imprecazione solo per non essere arrivato sulla palla. Nulla a che fare con tifosi o altro. Giusto ricevere critiche e applausi durante le partite ma quest'episodio non ha a che fare con i tifosi. Pensiamo alla prossima e sempre forza Inter': così il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva spiega la propria reazione durante la partita Inter-Lazio.

Candreva, che stasera è stato fischiato, aveva imprecato (''li mortacci tua'') e aveva sputato sotto lo sguardo delle telecamere.