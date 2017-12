Serie A: Roma Sassuolo, Di Francesco: "Emozione, ma vinciamo"

"Contro il Sassuolo ho fatto un percorso bellissimo, a rivedere certe scene mi emoziono ancora, come ad esempio quando ricordo il gol di Missiroli, che ci permise di vincere il campionato di Serie B. Ringrazio tutti: mi hanno permesso di svolgere al meglio il mio lavoro. Iachini? Ha dato solidità alla squadra". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della partita contro la sua ex squadra. "La formazione? Giocherà Schick e poi sceglierò gli altri 10 da mandare in campo. Ci serve solo la vittoria", aggiunge.



"Dobbiamo essere concreti, dimostrando di poter smaltire questo momento difficoltà a fare gol. Anche se, contro la Juve, abbiamo creato diverse occasioni. Mi auguro di creare le stesse occasioni contro il Sassuolo o di crearne meno e fare gol. Il sistema di gioco lo fanno i giocatori, a Torino ho messo in campo un 4-2-4 e raramente mi affido a un 4-2-3-1". "Vedo che creiamo tanto e abbiamo difficoltà a concretizzare, quindi metto dentro giocatori che sanno realizzare. Però, abbiamo trovato un equilibrio e cerchiamo di mantenerlo - aggiunge -. Io potrà utilizzare il 4-3-3 o il 4-2-4. Potrei optare anche per i due moduli. E' sempre il risultato che fa la differenza, è tutto e il contrario di tutto. Parlare di mercato in questo momento non m'interessa, ho da pensare al Sassuolo e di portare a casa i punti. Di mercato magari ne parliamo più avanti". "Io devo essere equilibrato, perché si può cambiare parere anche nel corso di qualche giorno. Col Sassuolo abbiamo una sola possibilità e non ce ne sono altre, anche se abbiamo il Sassuolo davanti. Vincere può significare tante cose: fare risultati, prevalere sullo scetticismo", conclude.

Il quadro delle partite delle 15 (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Udinese

Roma-Sassuolo

Torino-Genoa

Sampdoria-SPAL

Benevento-Chievo

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3) 1 Belec, 23 Venuti, 5 Lucioni, 6 Djimsiti, 17 Di Chiara, 14 Viola, 13 Chibsah, 20 Memushaj, 7 D'Alessandro, 90 Armenteros, 10 Ciciretti (22 Brignoli, 18 Gyamfi, 21 Costa, 95 Gravillon, 4 Del Pinto, 26 Parigini, 87 Lombardi, 99 Brignola, 32 Puscas, 11 Coda). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Costa, Chibsah. Indisponibili: Antei, Letizia, Cataldi, Laazar, Iemmello. Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 40 Tomovic, 18 Gobbi, 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa, 20 Pucciarelli, 45 Inglese (90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 2 Jaroszynski, 4 Rigoni, 10 Gaudino, 97 Depaoli, 7 Garritano, 9 Stepinski, 31 Pellissier). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Castro, Meggiorini e Gamberini. Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 3.20; 3.25; 2.30.