Premier: Crystal Palace-Arsenal 2-3

Vittoria a suon di gol per l'Arsenal, nell'ennesimo derby di Londra valido per la Premier League. La squadra di Arsene Wenger si è imposta 3-2 sul campo del Crystal Palace, nel posticipo della 20/a giornata. Ha aperto le marcature Mustafi, dopo 25'; Townsend ha firmato il pari al 4' della ripresa, ma i 'Gunners' sono tornati a condurre grazie ad Alexis Sanchez al 17'. Il cileno ha calato anche il tris, mentre Tomkins ha accorciato inutilmente le distanze nel finale.

L'Arsenal, con questo successo, si porta a 34 punti, 3 in meno dei 'cugini' del Tottenham, ed è sesto in classifica. Il Crystal Palace resta 16/o, con 18 punti, assieme a Newcastle e West Ham United. La Premier tornerà in campo dopodomani, con il grosso della 21/a giornata.