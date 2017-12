Yaya Tourè resterà nel Manchester City fino al termine dell'attuale stagione. Lo assicura l'agente del centrocampista ivoriano, Dimitri Seluk. Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, il procuratore allontana le voci di un possibile trasferimento del proprio assistito. Il nome di Tourè, che proprio non riesce a trovare spazio negli schemi di Guadiola, è stato accostato a numerose squadre, ma Seduk dice che "sta bene e resterà al 100 per cento a Manchester, perché vuole vincere la Premier League per la terza volta in carriera, quindi mettere la propria esperienza al servizio dei giovani 'Citizens'".