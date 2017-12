Guardian: Messi è il migliore del 2017

E' Leo Messi il miglior calciatore dell'anno solare 2017. Almeno secondo il Guardian. Secondo la classifica stilata dal giornale inglese, l'argentino si è lasciato alle spalle Cristiano Ronaldo, che ha di recente vinto il suo quinto Pallone d'oro della carriera, ma anche il premio Fifa.



Per il Guardian hanno votato 169 esperti di 63 paesi, tra i quali allenatori ed ex calciatori, come Ronaldo Nazario, Crespo, Zanetti, Patrik Andersson o Fortune. Dietro Messi e Cristiano, c'è Neymar che a sua volta precede De Bruyne. Il primo italiano della lista è Gigi Buffon, che occupa la 16/a piazza ed è preceduto dal compagno di squadra Paulo Dybala, 14/o. L'ex romanista Salah, oggi al Liverpool, è 22/o, mentre il 'napoletano' Mertens è al 27/o posto.