Basket, Gandini nominato presidente della Lega Serie A

Umberto Gandini è il nuovo presidente della Lega Basket di Serie A. Lo ha deliberato, all'unanimità, l'assemblea della stessa Lega che - riunita in videoconferenza - ha anche accolto le dimissioni dell'attuale presidente, Egidio Bianchi.

Gandini, spiega una nota, ricoprirà la carica di presidente e non quella di amministratore delegato come invece deliberato nella precedente assemblea. I club, conclude la nota, "ringraziano Bianchi per l'impegno e la professionalità mostrati in questi anni di presidenza e gli formulano i migliori auguri per la sua carriera".