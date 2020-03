Nba, ai Lakers la supersfida con i Bucks

I Los Angeles Lakers si sono aggiudicati la supersfida in Nba contro Milwaukee Bucks. La formazione californiana ha vinto per 113-103 in quello che molti ritengono un anticipo della finalissima del grande torneo americano di quest'anno. Lakers e Bucks stanno infatti dominando le rispettive classifiche dall'inizio della stagione e sono le candidate al titolo. Nel match, superprestazione di Lebron James, che ha firmato 37 punti, vincendo il duello personale con il greco Giannis Antetokounmpo, che ne ha messi a segno 32.

Nella notte anche altre 9 partite. Vittoria per i Thunder di Danilo Gallinari, che hanno piegato 126-103 New York; bene anche i Pelicans dell'altro italiano Nicolò Melli che hanno abbattuto il muro di Miami, formazione lanciatissima verso i playoff. Sono andati ko invece i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che però non è sceso in campo, battuti 139-120 dai Nets.

Tonfo inatteso sul terreni amico per Boston, terza a Est, piegata da Utah Jazz ormai a un passo dai playoff. Battuta d'arresto per Portland in chiave playoff, battuta a sorpresa per 127-117 da Phoenix, terzultima in classifica.