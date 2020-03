Basket: Nba, Lakers di forza su Phila, inatteso ko di Denver

Si sono giocate otto partite nel turno Nba della scorsa notte. Hanno portato a casa una vittoria di misura i San Antonio Spurs, la formazione in cui milita Marco Belinelli (che non ha giocato) contro gli Hornets, per 104-103.

E' andata male invece ai Thunder di Danilo Gallinari, piegati dai Los Angeles Clippers, terza forza del campionato. Vittoria facile per la prima della classe, cioè i Lakers, che hanno avuto ragione di Philadelphia per 120-107. Bene anche i campioni in carica di Toronto vittoriosi sui Suns per 123-114. Serata da dimenticare invece per i Denver Nuggets, terza forza della Western Conference, battuta con il punteggio di 116-100 da Golden State, ultima in classifica. Da segnalare il successo dei Brooklyn Nets su Boston per 129-120, con ben 51 punti firmati da Levert. Girandola di punti e tanto spettacolo infine nella sfida tra Minnesota e Pelicans finita 139-134.