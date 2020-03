Nba, inatteso ko dei Bucks, cadono anche i Rockets

Notte con sorprese in Nba. La prima della classe della Eastern Conference , cioè Milwaukee Bucks, ha dovuto arrendersi ai Miami Heat con il secco punteggio di 105-89. Il risultato tuttavia non danneggia la classifica dei Bucks, sempre al comando con un ampio margine e la qualificazione già in tasca. Anche Miami rafforza la sua quarta piazza e vede i playoff vicini.

Nottata negativa per i Rockets, che nonostante i 59 punti in due firmati dalla coppia James Harden (35) e Russell Westbrook (24) sono stati piegati di misura dai New York Knicks con il punteggio di 125-123.

Brutta sconfitta casalinga per i San Antonio Spurs di Belinelli, piegati per 116-11 dagli Indiana Pacers e ormai praticamente fuori dalla zona playoff. Ci sperano ancora i Chicago Bulls, usciti vincitori dalla sfida con i Mavericks per 109-107, e ora si trovano all'11mo posto.