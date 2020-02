Basket: Nba, Gallinari trascina Okc al 5/o successo di fila

Quattro gare nel turno di questa notte in Nba, con Danilo Gallinari sugli scudi per la brillante prestazione con cui ha trascinato i suoi Oklahoma City Thunders al successo in rimonta per 112-108 contro i Sacramento Kings.

L'azzurro è stato il miglior realizzatore della serata, mettendo a segno 24 punti in questa che è anche la quinta vittoria consecutiva del suo team.

Vittoria scontata per i Lakers, dominatori nella Western Conference, contro i Warriors ultimi in classifica. I californiani hanno portato a casa un facile 116-86; assente Lebron James, miglior marcatore è stato Anthony Davis con 23 punti.

Pur con le due assenze pesanti di Ben Simmons e soprattutto di Joel Embiid, Philadelphia è riuscita a farsi valere nella sfida con i New York Knicks, alla fine vinta con il punteggio di 115-106. In ultimo vittoria dei Pacers su Portland per 106-100.

In classifica a est domina Milwaukee, seguita da Toronto e Boston; a ovest sono primi i Lakers, seguiti da Denver e dai Clippers.