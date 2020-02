Basket: All Star Game, Team Lebron nel segno di Kobe Bryant

Team LeBron ha vinto l'All Star Game dedicato interamente al compianto Kobe Bryant, che è andato in scena a Chicago. La squadra dell'asso Nba si è imposta per 157-155 al termine di un ultimo quarto molto combattuto. Il premio di MVP, da quest'anno intitolato proprio a Kobe Bryant, è stato assegnato a Kawhi Leonard, top scorer della spettacolare serata. La squadra di LeBron James ha chiuso il primo quarto in vantaggio (dopo 12′ di gioco era sul 53-41). Nel secondo periodo, invece, la formazione guidata da Giannis Antetokounmpo ha reagito con una tripla di Trae Young arrivata a fil di sirena e ha fissato il punteggio sull'83-92. Alla fine del terzo parziale, il Team Giannis è tornato a guidare per 124-133 ma, nell'ultimo quarto, che non proponeva il tradizionale crono dei 12' bensì un punteggio da raggiungere (157, dato dalla somma dei punti della squadra in vantaggio nei primi tre quarti, più 24 in onore di Kobe Bryant), la squadra di LeBron ha tagliato il traguardo per prima. Con questa vittoria LeBron James (che si è aggiudicato tutti e tre gli All Star Game capitanati) ha intascato 400.000 dollari da donare in beneficienza a un'associazione per gli studenti di Chicago.