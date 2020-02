Basket: All Star Game, Derrick Jones Jr. re delle schiacciate

Il divertimento è un fatto scontato nella serata dell'All Star Game, a Chicago. Derrick Jones Jr. si è aggiudicato la sfida delle schiacciate, al culmine di un duello strepitoso con Aaron Gordon, che già aveva perso in finale nel 2016, ma contro Zach LaVine; Buddy Hield, invece, ha avuto la meglio su Devin Booker solo all'ultima conclusione da 3 punti. Gli occhi erano puntati su Derrick Jones Jr. e Aaron Gordon, che hanno ingaggiato un duello da massimo dei voti. Si è proceduto a oltranza con i due big che hanno regalato schiacciate da videogame e strappato applausi. Sfida spettacolare anche nel tiro da tre punti: in finale sono arrivati Davis Bertans, Devin Booker e Buddy Hield. Alla fine il premio è andato a Hield - il giocatore che ha realizzato il maggior numero di canestri dalla lunga distanza in tutta la Nba in stagione. Il commissioner Adam Silver, durante la conferenza stampa che ha preceduto l'All-Star Saturday, ha mostrato il nuovo premio di MVP della gara delle stelle, che da quest'anno verrà dedicato a Kobe Bryant. La serata quasi perfetta dei Miami Heat (Duncan Robinson ha perà fallito l'appuntamento con la vittoria nella sfida del tiro da 3 punti) è stata condita dal successo di Bam Adebayo nello Skills Challenge.