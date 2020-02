PGA Tour, nuovo omaggio a Kobe Bryant

Il PGA Tour si prepara a rendere ancora una volta omaggio a Kobe Bryant. Dopo le dediche e i tributi riservati durante il Phoenix Open al campione NBA, scomparso in un drammatico incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone, anche il Genesis Invitational (13-16 febbraio in California) sarà nel segno di Kobe.

La buca 8 (uno dei due numeri, insieme al 24, utilizzati da Bryant in carriera) del Riviera Country Club di Pacific Palisades (Los Angeles) si chiamerà "Mamba" e il cartello del tee sarà interamente colorato di giallo e viola, i colori dei Lakers.