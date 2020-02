Nba, la striscia di Toronto arriva a 15 vittorie

I Toronto Raptors, campioni in carica dell'Nba, hanno portato la loro striscia vincente a 15 partite battendo Minnesota (137-126), nonostante l'assenza dell'ultima minuto di Serge Ibaka e quella di Gasol. Pascal Siakam ha segnato da solo un quarto dei punti della sua squadra (34). La forte ala camerunese ha impreziosito la sua prestazione individuale con sei canestri da tre punti. Nonostante la pessima classifica (penultima della West Conference), Minnesota era davanti all'intervallo (75-74). Ma ha ceduto nel terzo quarto, vinto 32-19 da Toronto.

A Los Angeles, tutto facile per i Lakers che hanno controllato la partita contro Phoenix dall'inizio alla fine. LeBron James e i suoi sono stati sempre in vantaggio, chiudendo 125-100 sui Suns. Nella squadra dei Lakers, che continuano a condurre la Conference occidentale, Anthony Davis si è distinto segnando 25 punti, più 10 rimbalzi. Per LeBron James 17 punti, 8 rimbalzi e 9 assist.Ma tutta la squadra ha girato, come dimostrano i sei giocatori oltre i 10 punti.