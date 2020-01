Riquadro nero su Kanter, Turchia censura asso Nba IL VIDEO

Episodio di censura online per il centro dei Boston Celtics, Enes Kanter. L'asso turco che gioca nella Nba americana ha condiviso sui social un video in cui un sito del suo Paese ha provato a censurare la sua presenza sul parquet nella sfida contro New Orleans: "Sono triste del fatto che gli appassionati NBA non possono vedere una partita in maniera corretta a causa della dittatura". Nel video si vede un riquadro nero spuntare ogni volta che Kanter viene coinvolto dai compagni sul parquet. A Kanter la Turchia nel 2017 ha addirittura revocato la cittadinanza dopo il suo appoggio al dissidente turco Gulen e per una serie di dichiarazioni di fuoco contro il presidente turco Erdogan.

Very Sad!

This is how Turkish basketball Websites in Turkey censor me now during @celtics games.

I feel bad for @NBA fans in Turkey.

They can’t watch basketball properly because of dictatorship. pic.twitter.com/zRJWyVHkhy