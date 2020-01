Nba, corrono Bucks e Lakers, crollo di Portland

Quattro gare e due conferme nel turno di questa notte in Nba, giocato anche nel ricordo di David Stern, il 77enne storico dirigente del grande torneo di basket americano, morto in seguito a un'emorragia cerebrale.

Le due capoliste, cioè i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks hanno vinto le rispettive sfide con i Phoenix Suns (per 117-107) e con i Minnesota Timberwolves (per 106-104) e si sono confermate al vertice nella Western e nella Eastern Conference.

In grande evidenza i due fuoriclasse: Lebron James ha firmato una tripla doppia (31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist), mentre il greco dei Bucks si è 'limitato' a 32 punti e 17 rimbalzi.

Nelle altre due partite, da segnalare il tonfo dei Portland Trail Blazers, piegati con il punteggio di 117-93 dai non irresistibili New York Knicks, penultimi in classifica a est, ma in buona condizione, per loro è la terza vittoria consecutiva.

Infine, successo scontato degli Orlando Magic sui Washington Wizards, terzultimi a est, con il punteggio di 122-101.