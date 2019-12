Nba: Bucks vincono anche a Denver, inatteso ko Miami

I Bucks si sono confermati anche questa notte la squadra più in forma della Nba. La formazione di Milwaukee nel turno di fine anno si è imposta per 123-102 in casa dei Chicago Bulls, trascinata dalla solita brillante prestazione del greco Giannis Antetokounmpo che ha firmato 23 punti e 10 assist. I Bucks con questo successo consolidano la loro già forte posizione al vertice della Eastern Conference, davanti a Boston Celtics e Miami Heat. Questi ultimi mantengono il terzo posto nonostante la pesante e inattesa sconfitta subita per 123-105 a opera dei Washington Wizards terzultimi in classifica.

Turno di fine anno positivo invece per gli Atlanta Hawks che dopo aver infilato dieci sconfitte consecutive sono riusciti a piegare in trasferta di Orlando Magic con il punteggio di 101-93, che non serve a uscire dall'ultimo posto in classifica, ma sicuramente fa morale.

Bene anche i Phoenix Suns, vincitori dalla sfida di Portland per 122-116 dopo una bella rimonta. Infine da segnalare che i Timberwolves hanno piegato non senza fatica i Net per 122-115 ai supplementari, mentre Utah Jazz ha travolto Detroit per 104-81.