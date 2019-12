Nba, Lebron show e i Lakers mandano ko anche Dallas

Cinque partite nel turno di questa notte in Nba. Spicca il ko dei Rockets privi di James Harden e di Russell Westbrook, a opera dei New Orleans Pelicans, vittoriosi per 127-112. Vincono e convincono anche i Los Angeles Lakers, battendo i Dallas Mavericks con il punteggio di 108-95. Gara esaltante di Lebron James, il fuoriclasse che oggi festeggia 35 anni. Serata positiva anche per gli Oklahoma City Thunder che battono di misura i campioni in carica di Toronto, 98-97. Buon successo anche per i Memphis Grizzlies che sul terreno amico si sono liberati degli Hornets per 117-104. Nella quinta sfida in programma, successo dei Nuggets, ormai lanciatissimi in classifica, ai danni dei Sacramento Kings per 120-115. In classifica, nella eastern Conference continua il dominio assoluto dei Milwaukee Bucks, che precedono Miami Heat e Boston Celtic. Nella Western Conference al comando ci sono sempre i Lakers, seguiti dai Denver Nuggets e dai Los Angeles Clippers.