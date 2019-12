Basket: Nba; Clippers vincono derby Natale di Los Angeles

Vai ai Clippers il derby califoniano di Natale di Nba. Grazie a uno scatenato Kawhi Leonard (35 punti, 12 rimbalzi e 5 assist) la squadra di 'Lob City' rifila il quarto ko consecutivo ai cugini dei Lakers che chiudono sotto 111-106 e cominciano a intravedere qualche crepa nel dominio della Western Conference. Si è trattato di un derby tiratissimo e una partita spettacolare col copione che sembrava già scritto, con i Lakers in vantaggio di 15 punti prima che il n.2 dei Clippers decidesse che la notte di Natale sarebbe stata la sua serata, con 11 punti cruciali nel quarto periodo e vincitore netto nella sfida contro LeBron James (23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi per lui) che a 10" dalla sirena ha tentato, inutilmente, la tripla del pareggio sul 109-106. Per i gialloviola è la quarta sconfitta in fila che segna il momento più delicato della stagione. (ANSA).