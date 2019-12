Nba: Milwaukee inarrestabile, Belinelli non basta

Ventesimo successo in 21 gare per Milwaukee che dopo il trionfo sui Lakers va a vincere sul parquet di New York (102-123). A guidare i Bucks è ancora una volta un super Antetokounmpo che mette a referto 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, terza tripla doppia in stagione. Nelle altre partite nella notte italiana, vittorie larghe anche per Houston (139-125 in casa dei Phoenix Suns) e dei Clippers (134-109 sul parquet di San Antonio). In quest'ultima partita il protagonista è stato Kawhi Leonard con 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist in soli tre quarti di un match mai in discussione e chiuso dagli ospiti con ben sei giocatori in doppia cifra. San Antonio può sorridere solo per la bella prestazione dell'azzurro Marco Belinelli che chiude la serata con 17 punti: meglio di lui soltanto DeMar DeRozan (24 punti).

Questi i risultati della notte: