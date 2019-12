Nba, Gallinari show e Thunder vincono in rimonta

Il campione azzurro Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Thunder alla vittoria, con una grande rimonta, nei confronti dei Grizzlies, nella sfida più attesa del turno di questa notte in Nba. Oklahoma ha prevalso 126-122 dopo essere stata sotto anche di 24 punti. per il giocatore italiano un personale di 20 punti.

Serata positiva anche per i Pelicans, team in cui gioca l'altro azzurro Nicolò Melli, però assente ieri. Dopo una lunga sequenza di ko, New Orleans ha ritrovato il successo, battendo Minnesota per 107-99 grazie anche ai 34 punti di Ingram.

Vittoria in rimonta anche per i Denver Nuggets, andati in rosso di 19 punti con Orlando Magic, ma alla fine vincitori della sfida, con il punteggio di 113-104. Tonfo casalingo per i Mavericks, sorpresi da Boston per 109-103 grazie al terzetto formato da Walker, Brown e Tatum che da solo ha portato a casa ben 82 punti. Colpo di Miami, ai danni di Philadelphia per 108-104 Sorridono anche i campioni Nba: i Toronto Raptors hanno infilato un'altra vittoria, stavolta in casa dei Pistons, per 112-99, e proseguono la loro risalita verso le zone alte della classifica dopo un inizio di stagione sotto tono. Da segnalare infine la vittoria scontata di Portland sui Warriors per 122-112 e quella invece inattesa dei Cavs sugli Hornets per 100-98.

In classifica, a est ci sono i Bucks al comando, seguiti da Boston e Miami; a ovest, in vetta i Lakers, seguiti dai Clippers e da Denver.