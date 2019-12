Nba, Miami imbattibile in casa, travolge anche Atlanta

Quattro partite nel turno di questa notte in Nba. In evidenza l'ennesimo ko dei New York Knicks, ultimi in classifica nella Eastern Conference, giunti alla decima sconfitta consecutiva, stavolta a opera di Portland con il largo punteggio di 115-87. Bene invece è andata ancora ai Miami Heat, che hanno vinto per l'undicesima volta di seguito, battendo gli Atlanta Hawks per 135-121 e soprattutto ha ribadito l'imbattibilità in casa propria. Nel team della Florida spiccano le due triple doppie di Bam Adebayo (30 punti, 11 assist e 11 rimbalzi) e Jimmy Butler (20 punti, 10 assist e 18 rimbalzi).

Successo sofferto di Philadelphia contro i Denver Nuggets, finita 97-92. per Phila tuttavia è il 13mo centro casalingo.

Infine successo degli Hornets sui Wizards con il punteggio di 114-107. In classifica, a est sempre al comando Milwaukee Bucks, seguiti dai Boston Celtics, a ovest in vetta i Los Angeles Lakers, seguiti dai Los Angeles Clippers.