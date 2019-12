Nba, Davis stellare trascina Lakers al successo

Notte memorabile in Nba per Anthony Davis, che con una partita stellare e un personal score di 50 punti (più 7 rimbalzi e 6 assist) trascina i Los Angeles Lakers al successo in casa dei Timberwolves per 142-125. Davis diventa così il quarto giocatore dei Lakers a raggiungere il traguardo dei 50 punti in una partita, dopo Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Lebron James. Quest'ultimo ieri sera ne ha firmati 32, con 13 assist.

Nel turno di questa notte si sono giocate altre sette gare.

Anche l'altra formazione californiana, i Los Angeles Clippers portano a casa un successo esterno, battendo i Washington Wizards per 135-119. Ancora un battuta d'arresto invece per i campioni in carica di Toronto, sconfitti a Philadephia 110-107.

Grande vittoria dei Thunder di Danilo Gallinari in casa di Portland per 108-96, per l'azzurro 12 punti e 7 rimbalzi. Cadono sul terreno amico i Dallas Mavericks sotto i colpi dei Kings per 110-106, mentre Atlanta batte Charlotte 122-107, e i Nets hanno la meglio su Denver 105-102.