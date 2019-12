Nba: non bastano i 50 punti di Harden, S.Antonio piega i Rockets

James Harden, che segna addirittura 50 punti, non basta agli Houston Rockets che vanno avanti di 22 punti, ma vengono clamorosamente riacciuffati dai San Antonio Spurs che, alla fine di un match a dir poco emozionante, s'impongono sul proprio campo 135-133. Marco Belinelli resta a guardare e i 'suoi' compagni dimostrano di poter fare a meno di lui. Nella notte dell'Nba sono tornati al successo i Los Angeles Lakers, sul campo dei Denver Nuggets (105-96), con la coppia James-Davis che ha fatto faville. Doncic garantisce 33 e 18 rimbalzi ai Dallas Mavericks che vincono 118-97 sul campo dei New Orleans Pelicans. Nicolò Melli non basta con i suoi 7 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 22' di gioco, tirando 3/7 dal campo e 1/4 da tre all'interno di una serata da 27% dall'arco per i padroni di casa. Colpaccio dei Miami Heat a Toronto, contro i Raptors, costretti a inchinarsi per 121-110 dopo la disputa di un supplementare. Ok anche i Los Angeles Clippers che battono in casa 117-97 i Portland Trail Blazers; gli Orlando Magic superano 127-120 in trasferta i Washington Wizards e, infine, netto successo dei Detroit Pistons sul campo dei Cleveland Cavaliers per 127-94. (ANSA).