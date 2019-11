Nba, Dallas affonda Golden State

Undici partite nel turno di questa notte in Nba, che si è concluso con alcuni risultati eclatanti. Ad esempio il pesantissimo 142-94 inflitto dai Dallas Mavericks ai Golden State Warriors,con lo zampino della tripla doppia di Luca Doncic che ha segnato 35 punti (più 11 rimbalzi, 10 assist). In evidenza anche il 124-100 di Miami ai danni dei Cleveland Cavaliers. E' stata anche la notte dell'esordio in coppia di Kawhi Leonard e Paul George, i due fuoriclasse hanno guidato i Los Angeles Clippers nella sfida vinta per 107-104 contro i Boston Celtics. Ancora un successo, il quinto di fila, per i Bucks, che piegano per 135-127 Atlanta. Vincono anche i campioni in carica di Toronto, 113-97 su Philadelphia. E' andata male invece ai Rockets di James Harden (27 punti) e Russell Westbrook (25) , ko per 105-95 contro Denver. Male anche gli Spurs di Belinelli, battuti 103-95 da Minnesota. Per il team texano è la settimana sconfitta consecutiva, più di un campanello d'allarme.