Basket: Mondiali, Italia-Serbia 77-92

Italia-Serbia 77-92 (23-28, 42-50, 57-70) nell'ultima partita del girone D dei Mondiali di basket in corso in Cina, che metteva in palio il primato nel raggruppamento. Da domani parte la seconda fase del torneo, a Wuhan. L'Italia è inserita nel girone J con Serbia, Spagna e Porto Rico.

Sacchetti, un po' stanchi nel finale - "Siamo arrivati un po' meno lucidi nel finale, abbiamo fatto molti falli. Finché abbiamo avuto energie nervose e fisiche siamo stati in partita". Meo Sacchetti, coach dell'Italia al mondiale di basket, a SkySport ha spiegato il ko con la fortissima Serbia, arrivato al termine di una sfida equilibratissima fino a metà del terzo quarto. "C'è stata poca lucidità - ha ripetuto Sacchetti - ma non si poteva chiedere di più. Appena abbassi un po' il ritmo loro ti sovrastano. La Spagna (venerdì prossimo, ndr) è un'altra grande squadra e Porto Rico era una delle candidate ad andare avanti" ha aggiunto parlando delle prossime avversarie degli azzurri.