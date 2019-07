Basket: Virtus Roma ingaggia Jerome Dyson

La Virtus Roma ha ingaggiato Jerome Dyson, play-guardia Usa di 191cm per 82kg proveniente dagli israeliani del Bnei Herzliya. Nato a Potomac (Maryland) il 1 maggio 1987, Dyson frequenta la locale Winston Churchill High School prima di trasferirsi nel prestigioso college di Connecticut sotto la guida di coach Jim Calhoun. Dopo aver passato le prime due stagioni da professionista tra Tulsa in D-League e una breve esperienza con i New Orleans Hornets, Dyson nel 2012 inizia la sua avventura europea in Israele con la maglia dell'Hapoel Holon. Nell'anno successivo arriva in Italia, a Brindisi alla corte di coach Piero Bucchi, viaggiando a 17.1 punti, 3.7 rimbalzi e 3 assist a partita. La stagione 2014-15 lo vede protagonista della tripletta Supercoppa-Coppa Italia-Scudetto della Dinamo Sassari, contribuendo con 15.1 punti, 3.9 rimbalzi e 4.1 assist per poi scegliere la Fiat Torino nel 2015-16 con la quale giocherà 18 partite a 15.8 punti.