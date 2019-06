Reyer Venezia parteciperà alla EuroCup

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - I campioni d'Italia di basket dell'Umana Reyer Venezia parteciperanno alla "7DAYS EuroCup" 2019/2020. La competizione, organizzata dalla Euroleague, non è una novità per il club orogranata, che ha già raggiunto la fase "Last 32" nella stagione 2015/2016, e tra le sue fila aveva già Michael Bramos e Stefano Tonut. Si tratta per la società lagunare della quinta partecipazione consecutivo a una competizione continentale.Il sorteggio dei gironi della EuroCup è in programma venerdì 12 luglio a Barcellona. Tra le 24 partecipanti figurano anche le italiane Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia Leonessa e Segafredo Virtus Bologna.

Quest'anno la competizione è stata vinta dal Valencia. A livello europeo la Reyer Venezia ha vinto la Fiba Champions League nella stagione 2017/2018.