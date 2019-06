Mondiale 3x3 donne: Italia parte bene

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Due vittorie per la nazionale 3x3 Open Femminile alla 3x3 World Cup, il campionato del mondo, in corso ad Amsterdam (Olanda): l'Italia batte la Nuova Zelanda (18-12) e l'Ucraina (17-15). Le azzurre torneranno in campo venerdì prossimo per le ultime gare del girone D contro la Russia, anch'essa a punteggio pieno, e l'Indonesia. L'Italia ha affrontato due gare dalla grande intensità agonistica e fisica, imponendosi nel finale. Giulia Rulli contro l'Ucraina ha segnato gli ultimi quattro, decisivi punti: "Non è un caso - spiega Rulli - ci siamo allenate per arrivare lucide nel finale per gestire ogni situazione. I sovraccarichi nel lavoro di preparazione stanno dando risultati. Anche perché ci siamo resi conto che qui tutti ci attendono al varco, dato che siamo la squadra campione del mondo in carica. Adesso ci prendiamo un giorno per recuperare. Venerdì c'è la Russia, vale il primo posto del girone, è imbattuta come noi e lo scorso anno perse contro di noi in finale".