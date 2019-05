Basket: playoff, Sassari in semifinale

Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 87-92 in gara-3 dei playoff del campionato di serie A di basket. Sassari si porta sul 3-0 e si qualifica alle semifinali.

Nell'altro incontro in programma questa sera la Sidigas Avellino ha battuto l'AX Milano 69-62 in gara-3 dei playoff del campionato di serie A di basket. Ora la serie è sul 2-1 per Avellino.