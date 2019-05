Basket: Nba, Golden State batte Portland

Grazie al successo sul campo dei Portland Blazers 119-117 all'overtime, Golden State torna alle finali Nba per il quinto anno consecutivo. I Warriors ottengono il biglietto per le quinte Finali di fila. Super prestazione di Steph Curry e Draymond Green, prima coppia di compagni, nella storia della Nba, entrambi in tripla doppia nella stessa partita di playoff. Dall'altra parte, invece, non bastano gli 86 punti totali del trio Lillard-McCollum-Leonard. I Warriors travolgono Portland 4-0 nella serie e chiudono il discorso qualificazione. Ai Blazers serviva l'impresa ma i campioni in carica, ancora privi di Kevin Durant, sono riusciti a stendere i padroni di casa grazie alle triple doppie di Curry (37+13+11) e Green (18+14+11).