Nba, Toronto e Portland in finale

Toronto Raptors e Portland Trail Blazers sono le ultime due formazioni a comporre il quadro delle finaliste di Conference in Nba. Entrambe nella notte hanno vinto gara 7 di semifinale, battendo e eliminando rispettivamente Philadelphia e Denver. Le due finali di Conference vedranno così di fronte Portland e Golden State Warriors, che si affronteranno mercoledì in gara 1; e Toronto e Milwaukee Bucks che scenderanno in campo per la prima sfida giovedì notte. La scorsa notte emozioni a non finire soprattutto nella partita tra i canadesi e i Sixers, con i primi che hanno agguantato la vittoria 92-90 con un canestro al suono della sirena, centrato da Leonard Kawhi (41 punti) dopo che il pallone ha danzato sul ferro per 4 volte. Meno eclatante nei modi, la vittoria di Portland su Denver per 100-96. Decisivi i 37 punti (e 9 rimbalzi) messi a segno da McCollum, mentre fra i Nuggets la solita ottima prova di Nikola Jokic (29 punti e 13 rimbalzi) non è stata sufficiente a evitare la sconfitta.