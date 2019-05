Nba, Bucks primo finalista a Est

Milwaukee è la prima finalista della Eastern Conference. I Bucks infatti nella notte italiana hanno battuto i Boston Celtics per 116-91 in gara 5 e si sono portati sul 4-1, e ora accarezzano il sogno della finalissima Nba. Ma prima dovranno ancora superare un altro ostacolo, cioè l'altra finalista di Conference che uscirà dal duello fra Sixers e Raptors, con questi ultimi che conducono per 3-2. Dominatore della gara è stato il greco Giannis Antetokounmpo con 20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Fra i rivali, il migliore è stato Kyrie Irving, a segno però con soli 15 punti in una serata non delle sue migliori. Nell'altra partita giocata stanotte, Golden State ha battuto i Rockets 104-99 in gara 5 portandosi sul 3-2. La soddisfazione per il successo è un pò attenuata dall'infortunio a Kevin Durant (22 punti) che potrebbe essere assente nelle prossime decisive sfide. Miglior marcatore Klay Thompson con 27 punti, poi Steph Curry con 25. Fra i Rockets brilla James Harden con 31 punti, ma non basta a evitare il ko.