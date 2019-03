Nba, testa a testa Warriors e Nuggets

Si fa sempre più serrata la lotta per il primo posto nella Western Conference tra Golden State e Denver. Anche nel turno di questa notte in Nba il duello a distanza tra le due formazioni è proseguito. Entrambe le contendenti hanno vinto. I Warriors si sono liberati senza troppi problemi degli Indiana Pacers con il punteggio di 112-89, mentre i Nuggets sono passati a Washington contro i Wizards per 113-108. Sorpresa della notte è stata invece la sconfitta di Utah Jazz contro Atlanta per 117-114, con gli Hawks già condannati a restare fuori dai playoff che hanno messo su una grande partita. Per Utah comunque c'è ancora margine per andare alle Finals. Ultime speranze di un posto nei playoff per i Sacramento Kings che hanno battuto Dallas per 116-100 e ora al nono posto guardano da vicino i Los Angeles Clippers di Gallinari. Buon successo anche per gli Hornets ai danni di Minnesota per 113-106, anche se le speranze in chiave playoff si fanno sempre più deboli.