Mondiali Basket, il girone dell'Italia

Italia nel girone D del Mondiale di basket contro Serbia, Filippine e Angola. E' questo l'esito del sorteggio si è tenuto questa mattina a Shenzhen (Cina) per il torneo dal 31 agosto. Gli azzurri giocheranno a Foshan e in caso di passaggio del turno (passano le prime due) l'incrocio è con Spagna, Iran, Porto Rico e Tunisia.

"Non possiamo lamentarci. Ci sono gironi difficili e altri meno - ha commentato il ct Romeo Sacchetti -. La Serbia era la squadra più titolata del lotto ma abbiamo evitato il Canada. Ora vincere e passare il turno. Poi si vedrà". "Non sottovalutiamo nessuno, la Serbia è fortissima ma credo che anche loro non saranno felici di incontrarci. Siamo l'Italia e non possiamo temere alcun avversario", ha affermato il presidente della Fip, Gianni Petrucci.