Basket: 'sciopero' giocatori del Siena

La Mens Sana Basket non si presenterà oggi a Legnano per disputare la partita valida per la 24/a giornata del campionato di Serie A/2, rinunciando alla trasferta. La società lo ha comunicato con una nota, spiegando che non è stato raggiunto il numero minimo utile di giocatori per giocare. Tra gennaio e febbraio erano andati via durante la finestra di mercato cinque elementi (Poletti, Morais, Pacher, Prandin, Marino) che facevano parte della squadra che aveva iniziato il campionato. Gli altri, senza stipendio da due mesi, si sono affidati ai propri avvocati per tutelare i loro interessi e hanno deciso da martedì di incrociare le braccia, nell'attesa di vedersi riconoscere le proprie spettanze. La Mens Sana li aveva comunque convocati per la sfida odierna, senza però ricevere risposta positiva. L'alternativa era andare a Legnano con i ragazzi delle squadre giovanili, per una partita che avrebbe potuto assomigliare a quella nel calcio tra Cuneo e Pro Piacenza. Ma la società ha scelto di rinunciare alla trasferta.