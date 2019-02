Basket: Eurolega, Milano-Darussafaka 90-78

Mike James stabilisce il record dell'Olimpia per punti segnati in una singola stagione nell'Eurolega (con i 18 di stasera arriva a 444, superato Langford) e aiuta l'Ax Milano a infilare la terza vittoria consecutiva, con vittima sacrificale il modesto Darussafaka (90-78). Una doppia buona notizia nella giornata in cui la Corte sportiva d'appello della Federpallacanestro omologa la sconfitta a tavolino contro Pistoia, decisione contro la quale il presidente Proli annuncia un nuovo ricorso "per garantire l'equità del campionato". Nella consueta condizione di emergenza (con 4 indisponibili), l'Ax cavalca la straordinaria prova al tiro di Jerrells (16 con 4/6 da tre) e la verve di Kuzminskas (19 con 8 rimbalzi) per scavare il solco decisivo nel quarto periodo. Contro i turchi, ultimi e desolati, il successo era imprescindibile per non compromettere le possibilità di raggiungere i Playoff: Milano è a pari punti con Baskonia e Bayern Monaco nella bagarre per gli ultimi due posti disponibili.