Nba, torna Lebron ma i Lakers affondano

Torna Lebron James ma non basta, e i Lakers incassano la sconfitta più pesante della stagione. Nonostante il ritorno del fuoriclasse, nel turno Nba di stanotte i californiani sono andati ko con i Pacers per 136-94. Eppure Lebron ha messo a segno 18 punti e 7 rimbalzi, neanche tanto male dopo ben 18 partite di stop. Serata da incorniciare invece per il 19enne Doncic che comincia ad andare d'accordo con le triple doppie e stanotte, nel successo di Dallas sugli Hornets per 99-93, ne ha messo a segno la terza: 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Spettacolo anche con il greco Antetokounmpo, 43 punti nella vittoria dei Bucks contro i Wizards per 148-129. Tripla doppia pure per Jokic (25 punti, 14 rimbalzi e 10 assist), anche se non sono bastati a Denver, ko per 135-130 con i Nets. Nella serata dei grandi solisti, Harden per la 28ma partita consecutiva segna più di 30 punti, stanotte sono stati 36, nella vittoria dei Rockets 127-101 in casa dei Kings. Largo successo infine dei Warriors sugli Spurs per 141-102.