Nba: Lakers ko contro Golden State

Ancora una prova monstre di James Harden che per la 26ma partita di fila ha superato quota 30, diventando la terza striscia più lunga della storia Nba dietro a un mostro sacro come Wilt Chamberlain. Nel match contro gli Utah Jazz, il play ha trascinato i Houston Rockets alla larga vittoria (98-125) con il solito referto da urlo: 43 punti, 12 rimbalzi, 5 assist. Senza LeBron a riposo, i Lakers perdono contro Golden State 115-101, con un dopo gara abbastanza convulso all'interno dello spogliatoio gialloviola. Nella altre gare della notte italiana, quinto successo consecutivo per San Antonio che supera New Orleans Pelicans 113-108. Ottima la prova dell'azzurro Marco Belinelli con 17 punti, partendo dalla panchina.