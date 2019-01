Nba, Gallinari riporta Clipper al successo

Tornano alla vittoria i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. Nel turno di questa notte in Nba, la formazione californiana ha battuto 121-111 i non irresistibili Phoenix Suns, ultimi in classifica nella Western Conference, e hanno fermato la serie di due sconfitte consecutive che poteva farsi preoccupante con un nuovo stop.

Vittoria e morale per i Clippers, dunque, guidati da un Gallinari in grande spolvero, per lui 21punti, più 7 rimbalzi e 6 assist, a conferma che il team californiano ha sempre bisogno in campo del campione azzurro. Nelle altre sfide della notte Nba, i Bucks hanno letteralmente asfaltato, per 144-112 Atlanta, mentre Oklahoma ha vinto di misura, per 111-109, contro Portland. Ko anche per i Lakers di Lebron James, affondati con un inatteso 119-112 dai New York Knicks, penultimi a est.

Successo facile anche per i Celtics sui Mavericks per 114-91, mentre non c'è stata proprio storia fra Utah e Cavs ultimi a est, finita 117-91.