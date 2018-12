Nba: Lakers vincono senza LeBron

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - I Los Angeles Lakers tornano a vincere dopo due ko consecutivi, sconfiggendo soprattutto la 'maledizione' di riuscirci senza LeBron James, infortunato, in campo. Le statistiche raccontano infatti che era da ben 13 partite che i Lakers non riuscivano a vincere senza 'King James'. A farne le spese, nella notte italiana, i Sacramento Kings superati 121-114, grazie soprattutto al parziale finale di 18-4. Per gran parte del match infatti Los Angeles è stata costretta ad inseguire (anche a -11) prima che i suoi assi Josh Hart (22 punti), Brandon Ingram (21) e Caldwell-Pope (26) prendessero per mano la squadra capovolgendo la situazione.

Nelle altre partite della notte italiana, vittorie per Dallas su Oklhaoma (105-103), di Portland su Philadelphia (129-95), di Toronto su Chicago (95-89), di Minnesota in casa di Miami (104-113) e di Orlando su Detroit (109-107). (ANSA).