Nba, bene Clippers e Spurs, vola Toronto

Brillano i campioni italiani nelle partite della notte Nba. Sia i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, sia i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sono infatti usciti vincitori dalle sfide, rispettivamente, con i Sacramento Kings (127-118) e i Denver Nuggets (111-103) che così perdono terreno rispetto alla vetta nella Western Conference, guidata dai Warriors. Il Gallo ha firmato 14 punti, e la sua formazione rivede la parte alta della classifica, mentre Belinelli ha messo a segno 12 punti. Nelle altre sfide si segnala la vittoria in rimonta dei Toronto Raptors sui Miami Heat per 106-104, un successo che consolida il primato in classifica dei canadesi nella Eastern Conference. Ai Brooklyn Nets sono serviti due supplementari per avere ragione degli Hornets per 134-132, e agli sconfitti resta il rammarico per la magnifica prova, ma inutile ai fini del risultato, di Kemba Walker (35 punti) e Jeremy Lamb (31).